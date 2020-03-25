Прокуратура відреагувала на спробу Путіна відібрати в українців землю в Криму

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Середа, 25 березня 2020, 23:36

Президент держави-агресора 20 березня підписав указ, яким особи без російського громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки в окупованому Криму.

Джерело: прокуратура АР Крим

Деталі: Прокуратура автономії надасть правову оцінку указу президента РФ, яким українців позбавлено можливості володіти землею в Криму

Відомство здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень за фактами захоплення та привласнення державою-окупантом на території півострова Крим будівель, споруд, земельних ділянок, автотранспортних засобів, іншого рухомого та нерухомого майна, що перебуває у державній власності та власності фізичних і юридичних осіб.

Дослівно: "Привласнення РФ державної власності України та приватної власності населення є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права".

Українська правда
Теми: прокуратура Крим Путін окупація


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