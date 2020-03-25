Прокуратура отреагировала на попытку Путина отобрать в украинцев землю в Крыму

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Среда, 25 марта 2020, 23:36

Президент государства-агрессора 20 марта подписал указ, которым лица без российского гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки в оккупированном Крыму.

Источник: прокуратура АР Крым

Детали: Прокуратура автономии предоставит правовую оценку указа президента РФ, которым украинцы лишены возможности владеть землей в Крыму

Ведомство осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам захвата и присвоения государством-оккупантом на территории полуострова Крым зданий, сооружений, земельных участков, автотранспортных средств, другого движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и собственности физических и юридических лиц.

Дословно: "Присвоение РФ государственной собственности Украины и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права".

Украинская правда
Темы: прокуратура Крым Путин оккупация


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