До України повертається тепло: вдень до +16

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Четвер, 26 березня 2020, 01:45

До неділі в Україні температура повітря прогріється до 16 градусів. Опадів до кінця тижня не прогнозується.

Джерело: повідомлення "Укргідрометцентру" для "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що 26 березня на території України спостерігатиметься невелика хмарність. У південних областях очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі опуститься до 1-6 градусів морозу. Вдень потеплішає до 9-14 градусів. У Карпатах вночі похолодає до 5-10 градусів. 

 
Прогноз погоди на 26 березня
Укргідрометцентр

У столиці та області також опадів не прогнозуються. Температура в Києві вночі 1-3 морозу, вдень до 10 тепла. Тепліше буде на Київщині – 9-14 градусів тепла вдень. Водночас, вночі очікують 1-6 морозу. 

Прохолодно вночі також буде у п’ятницю та суботу. Від 0-5 градусів морозу на півдні, а 28 березня від 0 до 5 тепла у всіх інших областях. Вдень же 28 березня очікують від 11 до 16 градусів тепла. 

 
Прогноз погоди на 27 березня
Укргідрометцентр

У Київській області цими днями опадів не очікуються. Стовпчики термометра будуть коливатись від 0 до 5 морозу, 28 березня вночі потепліє від 0 до +5. Вдень Київщину прогріє до 16 градусів. 

 
Прогноз погоди на 28 березня
Укргідрометцентр

У неділю опади очікується лише у східних та західних областях. Поруч із дощем може бути мокрий сніг. Температура вночі до +6, вдень від 10 до 16 градусів тепла. На сході прогнозують 7-12 тепла, на заході від +3 до +8 градусів. 

 
Прогноз погоди на 29 березня
Укргідрометцентр

"У столичному регіоні 29-30 березня без опадів. Температура вночі 0-5 тепла, вдень 10-15", – йдеться у повідомленні. 

Теми: погода


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