В Украину возвращается тепло: днем ​​до +16

До воскресенья в Украине температура воздуха прогреется до 16 градусов. Осадков до конца недели не прогнозируется.

Источник: сообщение "Укргидрометцентра" для "Укринформ"

Детали: Отмечается, что 26 марта на территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. В южных областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью опустится до 1-6 градусов мороза. Днем потеплеет до 9-14 градусов. В Карпатах ночью похолодает до 5-10 градусов мороза.

Прогноз погоды на 26 марта Укргидрометцентр

В столице и области также осадков не прогнозируются. Температура в Киеве ночью 1-3 мороза, днем ​​до 10 тепла. Теплее будет на Киевщине – 9-14 градусов тепла днем. В то же время, ночью ожидают 1-6 мороза.

Прохладно ночью также будет в пятницу и субботу. От 0-5 градусов мороза на юге, а 28 марта от 0 до 5 тепла во всех других областях. Днем же 28 марта ожидается от 11 до 16 градусов тепла.

Прогноз погоды на 27 марта Укргидрометцентр

В Киевской области в эти дни осадков не прогнозируют. Столбики термометра будут колебаться от 0 до 5 мороза, 28 марта ночью потеплеет от 0 до +5. Днем Киевскую область прогреет до 16 градусов.

Прогноз погоды на 28 марта Укргидрометцентр

В воскресенье осадки ожидаются лишь в восточных и западных областях. Вместе с дождем может быть мокрый снег. Температура ночью до +6, днем ​​от 10 до 16 градусов тепла. На востоке прогнозируют 7-12 тепла, на западе от +3 до +8 градусов.

Прогноз погоды на 29 марта Укргидрометцентр

"В столичном регионе 29-30 марта без осадков. Температура ночью 0-5 тепла, днем ​​10-15 ", –говорится в сообщении.