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Сенат США затвердив пакет допомоги на $2 трильйони через пандемію

Четвер, 26 березня 2020, 05:35
Сенат США затвердив пакет допомоги на $2 трильйони через пандемію

Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйони для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу.  

Джерело: The Guardian

Деталі: Пакет допомоги включає допомогу у сумі $1200 для кожного дорослого американця та по $500 на неповнолітніх. 

Окрім того, передбачена програма кредитування на 500 мільярдів для підприємств, штатів та міст. 

Також для малих підприємств буде виділено 367 мільярдів. Затверджений пакет надає лікарням 130 мільярдів та розширює страхування по безробіттю. 

За словами міністра фінансів Штатів, законопроєкт допоможе підтримувати економіку три місяці. 

Підтримали пакет допомоги 96 сенаторів. За словами лідера республіканців Мітчелла Макконнелла, така сума дорівнює "рівню інвестицій в нашу країну у військовий час".

"Це не момент свята, а момент необхідності. Кажу всім американцям: допомога уже в дорозі", – заявив лідер меншості Чак Шумер.

Як зазначає The Guardian, прийнятий пакет стимулювання економіки на 800 мільярдів більше, ніж затверджений у 2009 році закон, яким мав полегшити економічний тягар після економічної кризи. 

Водночас, сенатори вже заявили про необхідність почати роботу над наступним пакетом економічних стимулів. 

Надалі законопроєкт має розглянути Палата представників. Планується, що голосування відбудеться 27 березня. 

У середу ввечері президент США Дональд Трамп підтвердив наміри підписати прийнятий закон як тільки "дістанеться до свого столу". Лідер американців покладає великі надії на цю допомогу. За його словами, громадяни зможуть повернутись на роботу вже через два тижні. 

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Нагадаємо:

  • У США за весь час нарахували 66 782 випадки зараження. Побороли хворобу лише 394 людини, померли – 1027 осіб.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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