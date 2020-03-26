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Італія та Іспанія випередили Китай за кількістю смертей від COVID-19

Четвер, 26 березня 2020, 04:11
Італія та Іспанія випередили Китай за кількістю смертей від COVID-19

Від коронавірусної хвороби померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Усього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 683 людини. В Іспанії за цей час зареєстрували 656 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 247 смертей від коронавірусу, Франція – 231, Іран – 143, Нідерланди – 80, Бельгія – 56, Німеччина – 47, Велика Британія – 43.

З часу поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 7503 людини, в Іспанії – 3647, Китаї – 3287, Ірані – 2077, Франція – 1331 та 1027 випадків у США.

Не враховуючи Китай, лідером за кількістю осіб, що одужали, є Іран – 9625 людей. За ним слідує Італія (9362), Іспанія (5367), Франція (3900), Південна Корея (3730) та Німеччина (3547).

У США за весь час нарахували 66 782 випадки зараження. Побороли хворобу лише 394 людини. 

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Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус

Нагадаємо:

  • За останніми даними, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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