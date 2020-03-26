Росія взялася за боротьбу з COVID 19: припиняє польоти й розваги

У зв'язку з поширенням коронавірусу Росавіація з 27 березня припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду Російської Федерації.

Джерело: рішення російського уряду від 25 березня

Деталі: Міністерство закордонних справ РФ до 30 березня має передати списки громадян Росії, які планують повернутися на батьківщину, і допомогти своїм громадянам в інших країнах з організацією проживання та продовження терміну дії документів.

Також МЗС має "рекомендувати громадянам, які перебувають за кордоном і не мають можливості повернутися в Російську Федерацію через обмежувальні заходи, введені в державах перебування, вжити необхідні заходи для забезпечення свого перебування в країні перебування і охорони свого здоров'я з урахуванням того, що при поверненні в російську Федерацію потрібно буде перебувати на 14-денному карантині на території Російської Федерації".

Мінтрансу і МЗС Росії доручено за участю Міноборони й управління справами президента РФ сформувати до того часу план вивезення громадян із закордоння.

Із 26 березня буде організовано огляд усіх громадян, які прибувають із країн з COVID 19, забір матеріалу на виявлення коронавірусу, видачу громадянам постанови головного державного санітарного лікаря про перебування вдома у режимі ізоляції 14 днів.

Відомості про прибулих громадян направлять у медустанови "з метою динамічного спостереження за ними".

Керівникам органів виконавчої влади доручено з 27 березня перевести якомога більше співробітників на дистанційний режим виконання обов'язків. Про кількість таких співробітників, а також про кількість вагітних жінок, жінок із дітьми до 14 років і працівників старше 60 років – повідомити уряду.

Також рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".

Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Мінекономрозвитку, Мінпромторг і Мінфін Росії повинні подбати про стійкість російської економіки, підтримку сфери громадського харчування та послуг.

Росспоживнагляд повинен узагальнити дані щодо наявності витратних матеріалів для забезпечення забору проб, їхньої доставки в лабораторії, обсягу необхідних закупівель, графіку поставок витратних матеріалів.

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