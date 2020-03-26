Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия взялась за борьбу с COVID 19: прекращает полеты и развлечения

Четверг, 26 марта 2020, 07:44
Россия взялась за борьбу с COVID 19: прекращает полеты и развлечения

В связи с распространением коронавируса Росавиация с 27 марта прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства Российской Федерации.

Источник: решение российского правительства от 25 марта

Детали: Министерство иностранных дел РФ до 30 марта должен передать списки граждан России, которые планируют вернуться на родину, и помочь своим гражданам в других странах с организацией проживания и продления срока действия документов.

Также МИД должен "рекомендовать находящимся за рубежом гражданам, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию из-за ограничительных мер, введённых в государствах пребывания, принять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учётом того, что при возвращении в Российскую Федерацию потребуется пребывание на 14-дневном карантине на территории Российской Федерации".

Минтрансу и МИД России поручено при участии Минобороны и управления делами президента РФ сформировать к тому времени план вывоза граждан из зарубежных.

С 26 марта будет организован досмотр всех граждан, прибывающих из стран с COVID 19, забор материала на выявление коронавируса, выдача гражданам постановления главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции 14 дней.

Сведения о прибывших гражданах, направят в медучреждения "в целях динамического наблюдения за ними".

Руководителям органов исполнительной власти поручено с 27 марта перевести максимальное  количество сотрудников на дистанционный режим исполнения обязанностей. О количестве таких сотрудников, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и работников старше 60 лет – сообщить правительству.

Также рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин России должны позаботиться об устойчивости российской экономики, поддержке сферы общественного питания и услуг.

Роспотребнадзор должен обобщить данные по наличию расходных материалов для обеспечения забора проб, их доставке в лаборатории, объёме необходимых закупок, графике поставок расходных материалов.

Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
Путин озвучил условия для продления зернового соглашения
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: