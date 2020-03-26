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Макрон оголосив військову операцію для боротьби з коронавірусом

Четвер, 26 березня 2020, 07:56
Макрон оголосив військову операцію для боротьби з коронавірусом

Президент Франції Емманюель Макрон ввечері в середу, 25 березня, відвідав військово-польовий госпіталь для хворих COVID-19 в місті Мюлуз і оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"Ми перебуваємо в стані війни, і перед обличчям піку епідемії я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію Résilience ("Стійкість"), окрему від операції Sentinelle ("Вартовий"), в ході якої триває боротьба військових з тероризмом", - сказав французький президент. 

У рамках нової операції вертольотоносець Mistral буде відправлений в південну частину Індійського океану, а вертольотоносець Dixmude - в зону Антильських островів-Гвіани на підтримку французьких заморських територій. 

Завдання французької армії Макрон  змалював поки тільки в загальних рисах, зазначивши, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції. 

Макрон підкреслив, що нова операція за участю армії "буде присвячена наданню допомоги і підтримки населенню, а також державним службам в галузі матеріально-технічного забезпечення і захисту" в боротьбі з епідемією.

Французькі військові беруть активну участь в медичних та логістичних операціях від початку кризи в галузі охорони здоров'я через коронавірус. Військові евакуювали пацієнтів з сильно постраждалого східного регіону Франції в райони, менш заповнені пацієнтами з коронавірусом.

Нагадаємо, у Франції коронавірусом за добу заразилися майже 3 тисячі людей, більше 230 померли.

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Теми: ФранціякоронавірусCovid-2019епідемія
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