Макрон объявил военную операцию для борьбы с коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в среду, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Устойчивость"), отдельную от операции Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба военных с терроризмом", - сказал французский президент.

В рамках новой операции вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude - в зону Антильских островов-Гвианы в поддержку французских заморских территорий.

Задачи французской армии Макрон обрисовал пока только в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

Макрон подчеркнул, что новая операция с участием армии "будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственных служб в области материально-технического обеспечения и защиты" в борьбе с эпидемией.

Французские военные активно участвуют в медицинских и логистических операциях с начала кризиса в области здравоохранения из-за коронавируса. Военные эвакуировали пациентов с сильно пострадавшего восточного региона Франции в районы, менее заполненные пациентами с коронавирусом.

Напомним, во Франции коронавирусом за сутки заразились почти 3000 человек, более 230 умерли.