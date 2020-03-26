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Поліція готова примусово госпіталізувати хворих COVID 19

Четвер, 26 березня 2020, 08:29
Поліція готова примусово госпіталізувати хворих COVID 19

В умовах надзвичайної ситуації в Україні та з метою недопущення поширення коронавірусу передбачена примусова госпіталізація осіб із підтвердженою коронавірусною інфекцією, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: коментар Авакова журналістам, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Авакова: "За рішенням санітарного лікаря поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини, якій поставлено діагноз інфікування коронавірусом. Це не просто захід. Людина, яка уникає лікарів, є рознощиком (інфекції – ред.)".

Деталі: За словами голови МВС, до тих, хто буде нехтувати необхідністю самоізоляції чи госпіталізації, вживатимуть заходи адміністративного впливу.

25 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розширює інструментарій заходів, які можуть здійснювати заклади охорони здоров'я, Національна поліції і Нацгвардія з метою припинення поширення коронавірусної інфекції.

Як зазначив голова Нацполіціі Ігор Клименко, постанова "Про деякі обмежувальні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", передбачає, зокрема, що медпрацівники зобов'язані обстежити осіб, які контактували з інфікованими або людьми з симптомами хвороби, але відмовляються від добровільного обстеження.

Також вони повинні здійснювати обов'язкову госпіталізацію таких людей або призначати карантин (самоізоляцію).

Пряма мова Клименка: "Поліція, згідно з цією постановою, зобов'язана за письмовим клопотанням установ охорони здоров'я супроводжувати транспортні засоби, аварійно-рятувальну та спецтехніку при доставці інфікованих осіб для обстеження й госпіталізації.

А також спільно з Нацгвардією забезпечувати охорону медичних установ, передбачених для лікування і обсервації громадян. Зазначені заходи мають на меті допомогти ефективніше протистояти поширенню COVID-19".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019поліціякарантин
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