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Полиция готова принудительно госпитализировать больных COVID 19

Четверг, 26 марта 2020, 08:29
Полиция готова принудительно госпитализировать больных COVID 19

В условиях чрезвычайной ситуации в Украине и с целью недопущения распространения коронавируса предусмотрена принудительная госпитализация лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: комментарий Авакова журналистам, "Интерфакс-Украина"

Пряма речь Авакова: "По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавирусом. Это не просто мера. Человек, который избегает врачей, является разносчиком (инфекции – ред.)".

Детали: По словам главы МВД, к тем, кто будет пренебрегать необходимостью самоизоляции или госпитализации, будут предприниматься меры административного влияния.

25 марта Кабинет министров принял постановление, которое расширяет инструментарий мероприятий, которые могут осуществлять учреждения здравоохранения, Национальной полиции и Нацгвардии с целью прекращения распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил глава Нацполиции Игорь Клименко, постановление "О некоторых ограничительных противоэпидемических мероприятиях, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" предписывает, в частности, что медработники обязаны обследовать лиц, которые контактировали с инфицированными или людьми с симптомами болезни, но отказываются от добровольного обследования.

Также они должны осуществлять обязательную госпитализацию таких людей или назначать карантин (самоизоляцию).

Пряма речь Клименко: "Полиция, согласно этому постановлению, обязана по письменному ходатайству учреждений здравоохранения сопровождать транспортные средства, аварийно-спасательную и спецтехнику при доставке инфицированных лиц для обследования и госпитализации.

А также совместно с Нацгвардией обеспечивать охрану медицинских учреждений, предусмотренных для лечения и обсервации граждан. Указанные мероприятия имеют целью помочь эффективнее противостоять распространению COVID-19".

Темы: коронавирусCovid-2019полициякарантин
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