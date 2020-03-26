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У Мюнхені одужав український дипломат, який був у реанімації через коронавірус

Четвер, 26 березня 2020, 09:27

Український дипломат Дмитро Шевченко, який працює у генеральному консульстві України в Мюнхені, одужав після інфікування коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про перебіг своєї хвороби Шевченко написав на своїй сторінці у Facebook.

"З 3 березня ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров'я не мав би захворіти, але захворів. Зараз загрози життю вже немає, хоча легені пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюсь, що не назавжди", - написав Шевченко.

36-річний дипломат зазначив, що шанси серйозно захворіти однакові у всіх, а у лікарні, де він лежав, літніх людей було приблизно 15 відсотків.

"Абсолютна більшість - від 20 до 60 рівномірно розподілені, нагадаю - в лікарні лежать лише важкі, з легкою формою хворіють вдома", - написав він.

Шевченко також розповів, що попри те, що у Німеччині хороша система охорони здоров'я, вона має свої серйозні мінуси.

"Мені доводилося наполягати, щоб мене госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген, мені доводилося "вибивати" тест на коронавірус перед випискою (безуспішно), але головне - все тут (і мабуть, всюди) тримається не лише на лікарях, які, буває, з'явилися раз на день і зникли, скільки на медичному персоналі, на чиї часто балканські і східноєвропейські плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи, великий уклін цим людям, які за не особливо великі зарплати роблять таку надзвичайно важку, небезпечну і важливу працю", - написав він.

Нагадаємо, у Німеччині кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу зросла на 4191, по всій країні заражені 31 554 особи.

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Теми: Німеччинадипломатичні відносиникоронавірус
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