В Мюнхене выздоровел украинский дипломат, который был в реанимации из-за коронавируса

Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел после инфицирования коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", о ходе своей болезни Шевченко написал на своей странице в Facebook.

"С 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы для жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - написал Шевченко.

36-летний дипломат отметил, что шансы серьезно заболеть одинаковы у всех, а в больнице, где он лежал, пожилых людей было примерно 15 процентов.

"Абсолютное большинство - от 20 до 60 равномерно распределены, напомню - в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома", - написал он.

Шевченко также рассказал, что несмотря на то, что в Германии хорошая система здравоохранения, у нее есть свои серьезные минусы.

"Мне приходилось настаивать, чтобы меня госпитализировали с воспалением легких и хотя бы сделали рентген, мне приходилось "выбивать" тест на коронавирус перед выпиской (безуспешно), но главное - все здесь (и видимо, везде) держится не столько на врачах, которые, бывает, появились раз в день и исчезли, сколько на медицинском персонале, на чьи часто балканские и восточноевропейские плечи ложится основное бремя выруливании из этого кризиса. Большой поклон этим людям, которые за не особо большие зарплаты делают такую ​​чрезвычайно тяжелую, опасную и важную работу", - написал дипломат.

Напомним, в Германии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 4191, по всей стране заражены 31554 человека.