Новозеландський терорист по скайпу визнав себе винним у 51 вбивстві

Громадянин Австралії Брентон Таррант, який у березні 2019 року влаштував бійню в мечетях новозеландського містечка Крайсчерч, визнав себе винним у вбивстві 51 людини.

Джерело: BBC News

Деталі: 29-річний Брентон Таррант також зізнався у замаху на вбивство ще 40 осіб і тероризмі.

Раніше він заперечував звинувачення і мав постати перед судом у червні.

Через карантин у зв'язку з COVID 19 слухання в суді пройшли без представників громадськості та родичів жертв, а Таррант із Нового Південного Уельсу (Австралія) і його адвокати вийшли до судді по відеозв'язку.

Представнику двох мечетей, які зазнали нападу, було дозволено бути присутнім на слуханні, щоб представляти жертв і їхні сім'ї.

Винесення вироку за 92 звинуваченнями відбудеться пізніше. Таррант залишиться під вартою до 1 травня, коли суд сподівається встановити дату винесення вироку.

Суддя Кемерон Мандер запевнила, що суд не буде виносити вирок, поки не повернеться до нормальної роботи, коли постраждалі та сім'ї жертв зможуть особисто бути присутнім на суді.

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