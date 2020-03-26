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Новозеландський терорист по скайпу визнав себе винним у 51 вбивстві

Четвер, 26 березня 2020, 10:03
Новозеландський терорист по скайпу визнав себе винним у 51 вбивстві

Громадянин Австралії Брентон Таррант, який у березні 2019 року влаштував бійню в мечетях новозеландського містечка Крайсчерч, визнав себе винним у вбивстві 51 людини.

Джерело: BBC News

Деталі: 29-річний Брентон Таррант також зізнався у замаху на вбивство ще 40 осіб і тероризмі.

Раніше він заперечував звинувачення і мав постати перед судом у червні.

Через карантин у зв'язку з COVID 19 слухання в суді пройшли без представників громадськості та родичів жертв, а Таррант із Нового Південного Уельсу (Австралія) і його адвокати вийшли до судді по відеозв'язку.

Представнику двох мечетей, які зазнали нападу, було дозволено бути присутнім на слуханні, щоб представляти жертв і їхні сім'ї.

Винесення вироку за 92 звинуваченнями відбудеться пізніше. Таррант залишиться під вартою до 1 травня, коли суд сподівається встановити дату винесення вироку.

Суддя Кемерон Мандер запевнила, що суд не буде виносити вирок, поки не повернеться до нормальної роботи, коли постраждалі та сім'ї жертв зможуть особисто бути присутнім на суді.

Передісторія:

  • 15 березня 2019 року у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину. Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.
  • Тоді загинуло 49 осіб, було поранено близько 48 людей
  • Стрілок Брентон Таррант заявив у "маніфесті", що бореться з експансією мусульман, – і навіть згада Україну у цьому контексті.

"Українська правда" у Threads

Теми: тероризмАвстраліякарантин
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