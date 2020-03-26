Новозеландский террорист по скайпу признал себя виновным в 51 убийстве
Гражданин Австралии Брентон Таррант, который в марте 2019 года устроил бойню в мечетях новозеландского городка Крайсчерч, признал себя виновным в убийстве 51 человека
Источник: BBC News
Детали: 29-летний Брентон Таррант также признался в покушении на убийство еще 40 человек и терроризме.
Ранее он отрицал обвинения и должен был предстать перед судом в июне.
Из-за карантина в связи с COVID 19 слушания в суде прошли без представителей общественности и родственников жертв, а Таррант из Нового Южного Уэльса (Австралия) и его адвокаты вышли к судье по видеосвязи.
Представителю двух мечетей, которые подверглись нападению, было разрешено присутствовать на слушании, чтобы представлять жертв и их семьи.
Вынесение приговора по 92 обвинениям состоится позже. Таррант останется под стражей до 1 мая, когда суд надеется установить дату вынесения приговора.
Судья Кэмерон Мандер заверила, что суд не будет выносить приговор, пока не вернется к нормальной работе, когда пострадавшие и семьи жертв смогут лично присутствовать на суде.