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У США рекордна кількість померлих від коронавірусу, захворіли понад 65 тисяч людей

Четвер, 26 березня 2020, 10:10
У США рекордна кількість померлих від коронавірусу, захворіли понад 65 тисяч людей

У Сполучених Штатах за останню добу померли 233 людини, інфіковані коронавірусом. Це найбільша кількість померлих за один день з початку епідемії у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Загалом у США зафіксовано 65 273 випадків коронавірусу в усіх 50 штатах, округу Колумбія та інших американських територіях. Загальна кількість померлих зросла до 938.

Практично половина всіх інфікованих зареєстровані у штаті Нью-Йорк – понад 30 тисяч осіб. Окрім США понад 60 тисяч випадків зафіксовано лише у двох країнах світу - Китаї та Італії.

Влада Каліфорнії заявила, що кількість випадків коронавірусу у штаті збільшується вдвічі кожні три-чотири дні.

"Ми спочатку думали, що кількість буде подвоюватися кожні шість-сім днів, але ми спостерігаємо подвоєння випадків кожні три-чотири дні. Ми дуже уважно спостерігаємо за цією тенденцією", - заявив на пресконференції доктор Марк Галі, секретар Каліфорнійського агентства охорони здоров'я.

За даними американської влади, по всій країні тести на коронавірус здали 418 810 людей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівається, що його країна позбудеться коронавірусу до Великодня, який цього року припадає на 12 квітня.

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Теми: СШАкоронавірус
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