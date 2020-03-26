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В США рекордное количество умерших от коронавируса, заболели более 65 тысяч человек

Четверг, 26 марта 2020, 10:10
В США рекордное количество умерших от коронавируса, заболели более 65 тысяч человек

В Соединенных Штатах за последние сутки умерли 233 человека, инфицированные коронавирусом. Это наибольшее количество умерших за один день с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Всего в США зафиксировано 65273 случаев коронавируса во всех 50 штатах, округе Колумбия и других американских территориях. Общее количество умерших возросло до 938.

Практически половина всех инфицированных зарегистрированы в штате Нью-Йорк - более 30 000 человек. Кроме США более 60 000 случаев зафиксировано лишь в двух странах мира - Китае и ​​Италии.

Власти Калифорнии заявила, что количество случаев коронавируса в штате увеличивается вдвое каждые три-четыре дня.

"Мы сначала думали, что количество будет удваиваться каждые шесть-семь дней, но мы наблюдаем удвоение каждые три-четыре дня. Мы очень внимательно наблюдаем за этой тенденцией", - заявил на пресс-конференции доктор Марк Гали, секретарь Калифорнийского агентства здравоохранения.

По данным американских властей, по всей стране тесты на коронавирус сдали 418 810 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп надеется, что его страна справится с коронавирусом к Пасхе, которая в этом году приходится на 12 апреля.

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Темы: СШАкоронавирус
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