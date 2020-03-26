Троє "бізнесменів" фальсифікували ліки і розвозили по всій Україні

Правоохоронці затримали трьох осіб, які налагодили схему збуту підроблених лікарських засобів у Києві та на території інших українських міст.

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва, СБУ

Дослівно: "Підпільне виробництво здійснювалося у нежитловому приміщенні у Харкові за допомогою спеціального устаткування.

Готову продукцію зловмисники маркували під відомих українських виробників та реалізовували на території міста Києва, Київської та інших областей України через інтернет-магазини та поштові відділення".

Деталі: Трьох зловмисників, у тому числі організатора "бізнесу", затримали 25 березня. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 321-1ККУ (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

Серед затриманих представник приватної столичної фірми-дистриб’ютора лікарських засобів.

В СБУ повідомили, що щорічно ділки реалізовували підробки у середньому на 15 мільйонів гривень: "З 2016 року ділки організували кустарне виробництво препаратів, які застосовують для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи, а також знеболювальних засобів".

Під час 16 обшуків, які провели правоохоронці за місцем виробництва, адресами проживання та в автомобілях фігурантів виявлено обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів.

Також вилучили близько півтисячі ампул з порошкоподібною речовиною білого кольору, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до вчинення злочину.