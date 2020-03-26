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Трое "бизнесменов" фальсифицировали лекарства и развозили по всей Украине

Четверг, 26 марта 2020, 10:17
Трое бизнесменов фальсифицировали лекарства и развозили по всей Украине

Правоохранители задержали трех человек, которые наладили схему сбыта поддельных лекарственных средств в Киеве и на территории других украинских городов.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева, СБУ

Дословно: "Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования.

Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения".

Детали: Трех злоумышленников, в том числе организатора "бизнеса", задержали 25 марта. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 321-1ККУ (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств).

Среди задержанных представитель частной столичной фирмы-дистрибьютора лекарственных средств.

В СБУ сообщили, что ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 млн гривен: "В 2016 г. дельцы организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств".

 

Во время 16 обысков, которые провели правоохранители по месту производства, адресами проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств.

 

Также изъяли около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.

 

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.

Украинская правда
Темы: карантинполициямедицина
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