Сенат США схвалив пакет допомоги у $2 трильйони для подолання наслідків коронавірусу

352 перегляди
Четвер, 26 березня 2020, 12:14

Сенат США одноголосно підтримав законопроєкт на суму 2 трильйони доларів, спрямований на допомогу безробітним і підприємствам, які постраждали від епідемії коронавірусу, а також для покупки терміново необхідного медичного обладнання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пакет заходів з порятунку, який стане найбільшим з коли-небудь прийнятих Конгресом, включає в себе фонд в $500 мільярдів для допомоги постраждалим галузям промисловості і таку ж суму для прямих виплат до $3000 доларів родинам в США.

Законодавство також передбачає $350 мільярдів для кредитів малому бізнесу, $250 мільярдів для розширеної допомоги по безробіттю і щонайменше $100 мільярдів для лікарень і пов'язаних з ними систем охорони здоров'я.

Пакет призначений для того, щоб наповнити економіку грошима в спробі зупинити вплив епідемії, що посилюється.

Тільки дві країни у світі, Китай та Італія, мають більше випадків захворювання на коронавірус, ніж США. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Сполучені Штати, схоже, стануть епіцентром глобальної пандемії коронавірусу.

Законопроєкт в п'ятницю буде проголосований в Палаті представників. Президент Дональд Трамп пообіцяв підписати закон, як тільки йому його передадуть.

Слід зазначити, що попередній подібний масштабний пакет економічних заходів був прийнятий в США після кризи 2008 року і оцінювався приблизно в $831 мільярда.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах за останню добу померли 233 людини, інфіковані коронавірусом. Це найбільша кількість померлих за один день з початку епідемії у країні.

Загалом у США зафіксовано 65 273 випадків коронавірусу в усіх 50 штатах, округу Колумбія та інших американських територіях. Загальна кількість померлих зросла до 938.

Читайте також: "Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні"

Теми: США коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У США рекордна кількість померлих від коронавірусу, захворіли понад 65 тисяч людей 26 березня 2020, 11:10
Сенат США затвердив пакет допомоги на $2 трильйони через пандемію 26 березня 2020, 06:35
Трамп хоче відкрити США до Великодня попри пандемію 25 березня 2020, 10:51
Усі новини
Головні новини
26 березня. No time to die: Великдень вдома, Ломбардія одужує та втеча з карантину заради кохання
У США рекордна кількість померлих від коронавірусу, захворіли понад 65 тисяч людей
В Україні вже 156 заражених коронавірусом, 5 померлих  
Макрон оголосив військову операцію для боротьби з коронавірусом
Усі новини
здоров'я

Як користуватися антисептиком

Фото

Лого відомих брендів у часи коронавірусу