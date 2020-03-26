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Сенат США схвалив пакет допомоги у $2 трильйони для подолання наслідків коронавірусу

Четверг, 26 марта 2020, 11:14

Сенат США одноголосно підтримав законопроєкт на суму 2 трильйони доларів, спрямований на допомогу безробітним і підприємствам, які постраждали від епідемії коронавірусу, а також для покупки терміново необхідного медичного обладнання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пакет заходів з порятунку, який стане найбільшим з коли-небудь прийнятих Конгресом, включає в себе фонд в $500 мільярдів для допомоги постраждалим галузям промисловості і таку ж суму для прямих виплат до $3000 доларів родинам в США.

Законодавство також передбачає $350 мільярдів для кредитів малому бізнесу, $250 мільярдів для розширеної допомоги по безробіттю і щонайменше $100 мільярдів для лікарень і пов'язаних з ними систем охорони здоров'я.

Пакет призначений для того, щоб наповнити економіку грошима в спробі зупинити вплив епідемії, що посилюється.

Тільки дві країни у світі, Китай та Італія, мають більше випадків захворювання на коронавірус, ніж США. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Сполучені Штати, схоже, стануть епіцентром глобальної пандемії коронавірусу.

Законопроєкт в п'ятницю буде проголосований в Палаті представників. Президент Дональд Трамп пообіцяв підписати закон, як тільки йому його передадуть.

Слід зазначити, що попередній подібний масштабний пакет економічних заходів був прийнятий в США після кризи 2008 року і оцінювався приблизно в $831 мільярда.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах за останню добу померли 233 людини, інфіковані коронавірусом. Це найбільша кількість померлих за один день з початку епідемії у країні.

Загалом у США зафіксовано 65 273 випадків коронавірусу в усіх 50 штатах, округу Колумбія та інших американських територіях. Загальна кількість померлих зросла до 938.

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Темы: СШАкоронавирус
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