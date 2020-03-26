У Києві зафіксовано вже 40 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID 19.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на щоденному брифінгу з КМДА

Пряма мова: "У столиці за минулий вечір і сьогоднішній ранок кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшилася вже до 40 осіб. Сьогодні ми отримали від Київського міського лабораторного центру МОЗ ще шість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли: одна жінка 35 років і п’ятеро чоловіків віком від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані до Олександрівської лікарні, один пацієнт знаходиться вдома на самоізоляції.

Один 70-річний військовослужбовець (потрапив) до військового госпіталю".

Деталі: Кличко зазначив, що експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано загалом уже 1437 киян, перевіряють на підтвердження діагнозу ще понад 30 осіб.