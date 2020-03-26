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В Киеве 6 новых больных COVID 19 – один из них пожилой военный

Четверг, 26 марта 2020, 11:22
В Киеве 6 новых больных COVID 19 – один из них пожилой военный

В Киеве зафиксировано уже 40 случаев заболевания коронавирусной болезни COVID 19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на ежедневном брифинге из КГГА

Прямая речь: "В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом увеличилось уже до 40 человек. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра МОЗ еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели: одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один пациент находится дома на самоизоляции.

Один 70-летний военнослужащий (попал) в военный госпиталь".

Детали: Кличко отметил, что экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано в целом уже 1437 киевлян, проверяют на подтверждение диагноза еще более 30 человек.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019КиевВиталий Кличко
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