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Харківщина шукає 10 осіб, які втекли від самоізоляції: 4 контактували із хворим на Covid-19

Четвер, 26 березня 2020, 11:27
Харківщина шукає 10 осіб, які втекли від самоізоляції: 4 контактували із хворим на Covid-19

У Харківській області розшукують 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили умови 14-денної самоізоляції, четверо з них контактували із хворим на Covid-19.

Джерело: головний державний санлікар Харківської області Любов Махота, UA.Харків

Пряма мова: "Є багато несвідомих громадян. З 211 осіб, які підлягали оформленню інформаційних згод, 10 осіб наразі знаходяться у розшуку. Ми співпрацюємо з Національною поліцією. Вони допомагають нам розшукати громадян, які повинні знаходитися в самоізоляції.

Є випадки, коли зазначають неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли була зазначена адреса, а квартира продана 5 років тому, де знаходиться і фактично проживає ця особа, яка повинна була знаходитися на самоізоляції, ми не знаємо".

Деталі: За її словами, понад 200 осіб, які повернулися з-за кордону у Харківську область, підписали інформаційні згоди на обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Ляхота додала, що це не всі громадяни, які повернулися на Харківщину з-за кордону, бо лише менше тижня тому на кордоні почали збирати відповідні згоди – з 22 березня.

Вона повідомила, що у розшуку перебувають 4-ри особи, які контактували з хворим на Covid-19 і вказали невірні номери телефонів.

Порушникам загрожує 17-34 тисячі гривень штрафу.

Що було раніше: Наразі, за інформацією ЦГЗ, у Харківській області офіційно не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Водночас, в області є підозри на захворювання, але їх має підтвердити чи спростувати вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ.

Читайте також: Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо тестів на коронавірус робить Україна

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірускарантинХарківська область
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