Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина ищет 10 человек, бежавших от самоизоляции: 4 контактировали с больным Covid-19

Четверг, 26 марта 2020, 11:27
Харьковщина ищет 10 человек, бежавших от самоизоляции: 4 контактировали с больным Covid-19

В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневной самоизоляции, четверо из них контактировали с больным на Covid-19.

Источник: главный государственный санврач Харьковской области Любовь Махота, UA.Харьков

Прямая речь: "Есть много несознательных граждан. С 211 человек, подлежащих оформлению информационных согласий на самоизоляцию, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией. Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции.

Есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира продана 5 лет назад, где находится и фактически проживает этот человек, который должен был находиться на самоизоляции, мы не знаем".

Детали: По ее словам, более 200 человек, вернувшихся из-за границы в Харьковскую область, подписали информационные согласия на обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Ляхота добавила, что это не все граждане, которые вернулись в Харьковскую из-за границы, потому что только меньше недели назад на границе начали собирать соответствующие согласия - с 22 марта.

Она сообщила, что в розыске находятся 4 лица, которые контактировали с больным на Covid-19 и указали неверные номера телефонов.

Нарушителям грозит 17-34 тысяч гривен штрафа.

Что было раньше: Сейчас, по информации ЦОЗ, в Харьковской области официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В то же время, в области есть подозрения на заболевания, но их должна подтвердить или опровергнуть вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ.\

Читайте также: Тестировать, чтобы выжить. Что Украина делает для тестирования на коронавирус

Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирускарантинХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Covid-2019
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: