Харьковщина ищет 10 человек, бежавших от самоизоляции: 4 контактировали с больным Covid-19
В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневной самоизоляции, четверо из них контактировали с больным на Covid-19.
Источник: главный государственный санврач Харьковской области Любовь Махота, UA.Харьков
Прямая речь: "Есть много несознательных граждан. С 211 человек, подлежащих оформлению информационных согласий на самоизоляцию, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией. Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции.
Есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира продана 5 лет назад, где находится и фактически проживает этот человек, который должен был находиться на самоизоляции, мы не знаем".
Детали: По ее словам, более 200 человек, вернувшихся из-за границы в Харьковскую область, подписали информационные согласия на обязательную 14-дневную самоизоляцию.
Ляхота добавила, что это не все граждане, которые вернулись в Харьковскую из-за границы, потому что только меньше недели назад на границе начали собирать соответствующие согласия - с 22 марта.
Она сообщила, что в розыске находятся 4 лица, которые контактировали с больным на Covid-19 и указали неверные номера телефонов.
Нарушителям грозит 17-34 тысяч гривен штрафа.
Что было раньше: Сейчас, по информации ЦОЗ, в Харьковской области официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В то же время, в области есть подозрения на заболевания, но их должна подтвердить или опровергнуть вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ.\
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