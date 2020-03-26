У Раді Європи розкритикували Україну за мляве запобігання корупції

Україна суттєво відстає у реформаторських зусиллях щодо запобігання корупції серед депутатів, суддів та прокурорів.

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Ради Європи, про це йдеться у висновках антикорупційного органу РЄ GRECO щодо прогресу України у прийнятті рекомендацій, наданих організацією у 2017 році.

Зокрема, із 31 рекомендації Україна на задовільному рівні втілила 5, частково - 15, а 11 не виконала взагалі.

GRECO зазначає, що деякі закони, спрямовані на виконання рекомендацій, були прийняті попереднім парламентом. Утім більшість були відкладені після обрання нового парламенту у липні 2019 року та формування нового уряду в серпні.

Позитивом в організації вважають прийняття кількох законів, запропонованих президентом Зеленським, які мають важливе значення для боротьби з корупцією. Зокрема, GRECO вітає новий закон про перезавантаження Національного агентства з запобігання корупції.

Також позитивними у GRECO називають повторну криміналізацію незаконного збагачення, скасування вимоги для громадських активістів розкривати фінансову інформацію, зміцнення правової основи для захисту інформаторів і створення Антикорупційного суду.

"Однак зусилля по боротьбі з корупцією - це не тільки прийняття законів або створення інституцій. Вони в основному стосуються ефективної реалізації схвалених реформ. Вкрай важливо, щоб недавно прийняті законодавчі та інші заходи були належним чином втілені. З огляду на нещодавнє впровадження відповідного законодавства попереду - значна робота", - заявили у Раді Європи.

У GRECO підкреслили, що так само незалежність і неупередженість антикорупційних інституцій повинні забезпечуватися не тільки законом, а й на практиці.

GRECO просить Україну надати додаткову інформацію про реалізацію невиконаних рекомендацій до 30 червня 2021 року.