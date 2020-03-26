В Совете Европы раскритиковали Украину за вялое предотвращение коррупции

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Четверг, 26 марта 2020, 12:58

Украина существенно отстает в реформаторских усилиях по предотвращению коррупции среди депутатов, судей и прокуроров.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Совета Европы, об этом говорится в выводах антикоррупционного органа СЕ GRECO относительно прогресса Украины в принятии рекомендаций, предоставленных организацией в 2017 году.

В частности, с 31 рекомендации Украина на удовлетворительном уровне воплотила 5, частично - 15, а 11 не выполнила вообще.

GRECO отмечает, что некоторые законы, направленные на выполнение рекомендаций, были приняты предыдущим парламентом. Но большинство были отложены после избрания нового парламента в июле 2019 года и формирования нового правительства в августе.

Позитивом в организации считают принятие нескольких законов, предложенных президентом Зеленским, которые имеют важное значение для борьбы с коррупцией. В частности, GRECO приветствует новый закон о перезагрузке Национального агентства по предупреждению коррупции.

Также положительными в GRECO называют повторную криминализацию незаконного обогащения, отмену требования для общественных активистов раскрывать финансовую информацию, укрепление правовой основы для защиты информаторов и создание Антикоррупционного суда.

"Однако усилия по борьбе с коррупцией - это не только принятие законов или создание институтов. Они в основном касаются эффективной реализации одобренных реформ. Крайне важно, чтобы недавно принятые законодательные и другие меры были должным образом воплощены. Учитывая недавнее внедрение соответствующего законодательства впереди - значительная работа", - заявили в Совете Европы.

В GRECO подчеркнули, что таким же образом независимость и беспристрастность антикоррупционных институтов должны обеспечиваться не только законом, но и на практике.

GRECO просит Украину предоставить дополнительную информацию о реализации невыполненных рекомендаций до 30 июня 2021 года.

Темы: Европа суд


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