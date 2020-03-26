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Кличко: Для прийому хворих на COVID-19 в Києві розгорнуто 400 ліжок, в резерві ще 7000

Четвер, 26 березня 2020, 12:00
Кличко: Для прийому хворих на COVID-19 в Києві розгорнуто 400 ліжок, в резерві ще 7000

В Києві до прийому хворих на коронавірус підготовлено 7 базових лікарень, в яких облаштовано 400 ліжок. За необхідності хворих прийматимуть в окремих корпусах інших лікарень.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 26 березня

Пряма мова: "Олександрівська лікарня є базовою. Переважно всіх хворих напрвляють туди. Якщо зростатиме кількість хворих, їх лікуватимуть в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською. Їх список опублікований".

Деталі: Кличко повідомив, що всього в Києві розгорнуто 400 ліжок. В інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. Таких апаратів в київських лікарнях нараховується 380, 93 з них знаходяться у лікарнях, які визначені опорними.

На брифінгу мер Києва продемонстрував відео (з 15 хвилини) з Олександрівської лікарні про готовність до прийому хворих.

Мер Києва також повідомив, що в разі необхідності для прийому хворих на COVID-19 будуть задіяні окремі корпуси інших лікарень. Це дозволить розгорнути ще 7000 ліжок.

Що було раніше: Кличко повідомив, що станом на 26 березня в Києві зафіксовано вже 40 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID 19.

Він додав, що експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано загалом уже 1437 киян, перевіряють на підтвердження діагнозу ще понад 30 осіб.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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