Кличко: Для приема больных COVID-19 в Киеве развернуто 400 коек, в резерве еще 7000

В Киеве к приему больных коронавирусом подготовлено 7 базовых больниц, в которых оборудовано 400 коек. При необходимости больных будут принимать в отдельных корпусах других больниц.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 26 марта

Прямая речь: "Александровская больница является базовой. Преимущественно всех больных направляют туда. Если будет расти количество больных, их будут лечить в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. Их список опубликован".

Детали: Кличко сообщил, что всего в Киеве развернуто 400 коек. В инфекционных отделениях предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Таких аппаратов в киевских больницах насчитывается 380, 93 из них находятся в больницах, определенных опорными.

На брифинге мэр Киева продемонстрировал видео (с 15 минуты) из Александровской больницы о готовности к приему больных.

Мэр Киева также сообщил, что в случае необходимости для приема больных COVID-19 будут задействованы отдельные корпуса других больниц. Это позволит развернуть еще 7000 коек.

Что было раньше: Кличко сообщил, что по состоянию на 26 марта в Киеве зафиксировано уже 40 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID 19.

Он добавил, что экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано в целом уже 1437 киевлян, проверяют на подтверждение диагноза еще более 30 человек.

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