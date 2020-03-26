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Температура повередує: вдень до 16 тепла, а вночі до 3 морозу  

Четвер, 26 березня 2020, 12:29
Температура повередує: вдень до 16 тепла, а вночі до 3 морозу  

У п’ятницю, 27 березня, в Україні буде тепло та сонячно, а температура повітря прогріється до 16 градусів тепла вдень, а вночі обіцяють до 3 градусів морозу.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "П’ятниця в Україні буде теплою. Температура вночі ще покомизиться, близько нуля або невеликі "мінуси", а вже вдень підніметься до +10+16 градусів.

Антициклон Юрген і далі не підпускає до нас жодних дощів - завтра скрізь сухо та сонячно".

Деталі: Діденко пише, що вітер 27 березня також не зміниться: з північного сходу, помірний, на Півдні та Сході часом може рвонути до штормового, до 15-18 м/с.

У Києві 27-го березня очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько нуля, а вдень потепліє до +14 градусів.

 

Субота й неділя в Україні обіцяють бути теплими, протягом дня +10+17 градусів. Опади малоймовірні, переважно сонячно, хіба що у неділю набіжать якісь хмарки.

За прогнозом синоптика, похолодання очікується 30-31 березня.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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