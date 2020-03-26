Температура покапризничает: днем ​​до 16 тепла, а ночью до 3 мороза

В пятницу, 27 марта, в Украине будет тепло и солнечно, а температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла днем, хотя ночью обещают до 3 градусов мороза.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Дословно: "Пятница в Украине будет теплой. Температура ночью еще покомызится, около нуля или небольшие "минусы", а уже днем ​​поднимется до +10+16 градусов.

Антициклон Юрген и дальше не подпускает к нам никаких дождей - завтра везде сухо и солнечно".

Детали: Диденко пишет, что ветер 27 марта также не изменится: с северо-востока, умеренный, на Юге и Востоке может рвануть к штормовому, до 15-18 м/с.

В Киеве 27-го марта ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля, а днем ​​потеплеет до +14 градусов.

Суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, в течение дня +10+17 градусов. Осадки маловероятны, преимущественно солнечно, разве что в воскресенье набегут облака.

По прогнозу синоптика, похолодание ожидается 30-31 марта.