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101-річний італієць поборов коронавірус

Четвер, 26 березня 2020, 12:33
101-річний італієць поборов коронавірус

В Італії 101-річний чоловік видужав від коронавірусу та був виписаний з лікарні додому. 

Про це у четвер повідомила у своїй заяві заступниця мера італійського міста Ріміні Глорія Лісі, пише "Європейська правда". 

Минулого тижня пацієнта, пан П., госпіталізовали в лікарню Ріміні з позитивним результатом аналізу на коронавірус. 

"Пан П. з Ріміні народився в 1919 році, в розпал іншої трагічної світової пандемії. Він бачив все: голод, біль, прогрес, кризу і відновлення. Перетнувши 100-річний бар'єр, доля поставила перед ним цей новий виклик, невидимий і жахливим одночасно", - зазначила заступниця мера. 

За словами Лісі, у четвер вранці вона дізналася, що пацієнта виписали з лікарні і родина відвезла його додому.

"Надія на майбутнє для всіх нас в організмі людини, якій більше ста років, у той час, коли сумні хроніки цих тижнів щодня механічно повідомляють про вірус, який особливо вражає людей похилого віку. Він це зробив. Пан П. зробив це. Навчив нас, що навіть у 101 рік майбутнє ще не написане", - завершила емоційного листа чиновниця.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019
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