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101-летний итальянец одолел коронавирус

Четверг, 26 марта 2020, 12:33
101-летний итальянец одолел коронавирус

В Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.

Об этом в четверг сообщила в своем заявлении заместитель мэра итальянского города Римини Глория Лесу, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе пациента, господин П., госпитализировали в больницу Римини с положительным результатом анализа на коронавирус.

"Господин П. из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической мировой пандемии. Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. Перейдя 100-летний рубеж, судьба поставила перед ним этот новый вызов, невидимый и ужасный одновременно", - отметила заместитель мэра.

По словам Лесу, в четверг утром она узнала, что пациента выписали из больницы и семья увезла его домой.

"Надежда на будущее для всех нас - в организме человека, которому больше ста лет, в то время как печальные хроники этих недель ежедневно сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не предначертано", - завершила эмоциональное обращение чиновница.

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Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019
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