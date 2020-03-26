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В Іспанії смертність від коронавірусу знизилася вперше за тиждень

Четвер, 26 березня 2020, 12:58
В Іспанії смертність від коронавірусу знизилася вперше за тиждень
Carlos Gil/Shutterstock

В Іспанії за останню добу від коронавірусу померли 655 людей. Кількість смертей зменшилася вперше за останній тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За даними Міністерства охорони здоров'я в Іспанії з початку епідемії вже зареєстровано 4089 смертей від коронавірусу.

Кількість інфікованих перевищує 56 000 осіб, що на 8 578 більше, ніж попереднього дня. Незважаючи на те, що зростання заражених наближається до 20%, кількість смертельних випадків знизилась вперше за останній тиждень.

"12,5% випадків уже вилікувано або 7155 людей", - пояснив координатор з питань надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон.

У середу в Іспанії від коронавірусу померли 738 людей і країна вийшла на друге місце у світі за кількістю померлих після Італії. 

Майже 3700 людей залишаються у відділеннях інтенсивної терапії. "Адміністрації невтомно працюють над тим, щоб придбати медичні засоби. Це справжня війна, щоб забезпечити нас масками, швидкими тестами, респіраторами", - пояснила міністр фінансів та Марія Хесус Монтеро.

Нагадаємо, парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан через поширення коронавірусу до 12 квітня.

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Теми: коронавірусІспанія
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