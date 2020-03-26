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В Испании смертность от коронавируса снизилась впервые за неделю

Четверг, 26 марта 2020, 12:58
В Испании смертность от коронавируса снизилась впервые за неделю
Carlos Gil/Shutterstock

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 655 человек. Количество смертей уменьшилось впервые за последнюю неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным Министерства здравоохранения в Испании с начала эпидемии уже зарегистрировано 4089 смертей от коронавируса.

Количество инфицированных превышает 56 000 человек, что на 8578 больше, чем в предыдущий день. Несмотря на то, что рост зараженных приближается к 20%, количество смертельных случаев снизилось впервые за последнюю неделю.

"12,5% случаев уже вылечено или 7155 человек", - пояснил координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон.

В среду в Испании от коронавируса умерли 738 человек и страна вышла на второе место в мире по количеству умерших после Италии.

Почти 3700 человек остаются в отделениях интенсивной терапии. "Администрации неутомимо работают над тем, чтобы приобрести медицинские средства. Это настоящая война, чтобы обеспечить нас масками, быстрыми тестами, респираторами", - пояснила министр финансов и Мария Хесус Монтеро.

Напомним, парламент Испании поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса до 12 апреля.

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Темы: коронавирусИспания
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