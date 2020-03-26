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Суми впроваджують контроль на в’їзді: просять мати з собою документи

Четвер, 26 березня 2020, 13:07
Суми впроваджують контроль на в’їзді: просять мати з собою документи

На в’їздах на територію Сумської об’єднаної територіальної громади працюватиме шість стаціонарних контрольно-пропускних пункти – громадянам слід мати при собі документи.

Джерело: рішення Сумської міської ради від 25 березня, портал міськради

Деталі: Виконавчий комітет з 26 березня ввів додаткові обмежувальні заходи для запобігання та поширення на території Сумської міської ОТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19 .

Зокрема, виконком вирішив створити стаціонарні контрольно-пропускні пункти на в’їздах на територію Сумської міської ОТГ: вул. Роменська (в районі буд. № 93); вул. Білопільський шлях (в районі буд. № 38); пр-т Курський (біля перехрестя пр-т Курський – вул. Брянська); вул. Баранівська (на кінцевій зупинці); вул. Харківська (в районі кільця); вул. Г. Кондратьєва (біля буд. № 189).

Доручено облаштувати і підключити до електромережі ці пункти, забезпечити їх аптечками першої допомоги, приладами дистанційного вимірювання температури тіла, а також розробити схеми руху транспорту і встановити відповідні знаки дорожнього руху.

У контрольно-пропускних пунктах працюватимуть: медики, поліцейські, представники Держпродспоживслужби. Там регулярно проводитимуть дезінфекцію, санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

Працівників мають забезпечити засобами індивідуального захисту: захисними костюмами, окулярами, лицевими масками (респіраторами), рукавичками та дезінфікуючими засобами.

Вони будуть проводити опитування пасажирів транспортних засобів про місце проживання (реєстрації) та місце роботи, дані про останні візити за кордон та в інші області України, про відомі їм випадки контактів із особами, в яких виявлені ознаки або підтвердилося захворювання на гостру респіраторної хвороби COVID-19.

Також у пунктах будуть здійснювати пірометричний контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

Дослівно: "Громадянам, які в’їжджають або виїжджають за межі Сумської міської об’єднаної територіальної громади, рекомендовано мати при собі документи, що посвідчують особу, та пред’являти їх на вимогу працівників поліції під час зупинки транспорту на стаціонарних контрольно-пропускних пунктів".

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинСумикоронавірус
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