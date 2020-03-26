Сумы вводят контроль на въезде: просят иметь с собой документы

На въездах на территорию Сумской объединенной территориальной общины будут работать шесть стационарных контрольно-пропускных пункта – гражданам следует иметь при себе документы.

Источник: решение Сумского городского совета от 25 марта, портал горсовета

Детали: Исполнительный комитет с 26 марта ввел дополнительные ограничительные меры для предотвращения и распространения на территории Сумской городской ОТО острой респираторной болезни COVID-19.

В частности, исполком решил создать стационарные контрольно-пропускные пункты на въездах на территорию Сумской городской ОТО: ул. Роменская (в районе д. № 93); ул. Белопольский путь (в районе д. № 38) пр-т Курский (около перекрестка пр-т Курский – ул. Брянская); ул. Барановская (на конечной остановке); ул. Харьковская (в районе кольца); ул. Г. Кондратьева (около д. № 189).

Поручено обустроить и подключить к электросети эти пункты, обеспечить их аптечками первой помощи, приборами дистанционного измерения температуры тела, а также разработать схемы движения транспорта и установить соответствующие знаки дорожного движения.

В контрольно-пропускных пунктах будут работать: медики, полицейские, представители Госпродпотребслужбы. Там регулярно будут проводить дезинфекцию, санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Работников должны обеспечить средствами индивидуальной защиты: защитными костюмами, очками, лицевыми масками (респираторами), перчатками и дезинфицирующими средствами.

Они будут проводить опрос пассажиров транспортных средств о месте жительства (регистрации) и место работы, данные о последних визиты за границу и в другие области Украины, об известных им случаях контактов с лицами, у которых обнаружены признаки или подтвердилось заболевание острой респираторной болезни COVID-19.

Также в пунктах будут осуществлять пирометрический контроль температуры тела водителя и пассажиров транспортных средств, санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Дословно: "Гражданам, которые въезжают или выезжают за пределы Сумской городской объединенной территориальной общины, рекомендуется иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию сотрудников полиции во время остановки транспорта на стационарных контрольно-пропускных пунктах".