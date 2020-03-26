СБУ: Колишній працівник МВС шпигував у Дніпрі для ФСБ Росії

Контррозвідка Служби безпеки України заявляє, що викрила та попередила у Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії.

За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил.

Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку.

Деталі: СБУ повідомляє, що під час обшуків у помешканні зловмисника виявили докази протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.