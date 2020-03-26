Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Бывший сотрудник МВД шпионил в Днепре для ФСБ России

Четверг, 26 марта 2020, 14:27
СБУ: Бывший сотрудник МВД шпионил в Днепре для ФСБ России

Контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России.

По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил.

Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи".

 

Детали: СБУ сообщает, что во время обысков в квартире злоумышленника обнаружили доказательства противоправной деятельности.

 

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Темы: СБУДнепршпионажФСБМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: