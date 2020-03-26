СБУ: Бывший сотрудник МВД шпионил в Днепре для ФСБ России

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Четверг, 26 марта 2020, 15:27

Контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России.

По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил.

Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи".

 

Детали: СБУ сообщает, что во время обысков в квартире злоумышленника обнаружили доказательства противоправной деятельности.

 

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Темы: СБУ Днепр шпионаж ФСБ МВД


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