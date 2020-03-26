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Цілодобовий оперативний штаб з протидії Covid-19 розпочав роботу

Четвер, 26 березня 2020, 14:49
Цілодобовий оперативний штаб з протидії Covid-19 розпочав роботу

При Міністерстві охорони здоров’я розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Джерело: представниця пресслужби Міністерства охорони здоров’я, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Сьогодні вранці відбулося розгортання штабу. Віктор Ляшко провів вранці перше засідання та призначив керівника штабу, дав доручення до 16:00 всім головам ОДА створити такі штаби в областях, організувати їх роботу та призначити керівників".

Деталі: В МОЗ зазначають, що на засіданні було визначено органи влади, які будуть долучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: крім самого міністерства це ДСНС, Нацполіція, Держприкордонслужба. Список може доповнюватися відповідно до завдань. Штаб буде працювати цілодобово.

Крім того, за даними МОЗ, розроблено рекомендації щодо дезінфекції та індивідуального захисту працівників громадського транспорту та закладів громадського харчування, які зараз продовжують працювати. Їх у четвер затвердить головний санлікар.

Ляшко провів селекторну нараду з обласними структурними підрозділами МВС та головними обласними санітарними лікарями, на якій обговорювалися питання щодо самоізоляції осіб, які підписали інформовану згоду на неї. Зокрема, обговорювалося питання встановлення за такими особами медико-санітарного нагляду і контролю дотримання умов самоізоляції співробітниками Національної поліції.

Нагадаємо: Станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано загалом 156 випадків інфікування Covid-19, з них 5 летальні.

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗ
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