Круглосуточный оперативный штаб по противодействию Covid-19 начал работу

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Четверг, 26 марта 2020, 15:49

При Министерстве здравоохранения начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Украине.

Источник: представитель прессслужбы Министерства здравоохранения, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей ".

Детали: В Минздраве отмечают, что на заседании были определены органы власти, которые будут приобщены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: кроме самого министерства это ГСЧС, Нацполиция, Госпогранслужба. Список может дополняться в соответствии с задачами. Штаб будет работать круглосуточно.

Кроме того, по данным Минздрава, разработаны рекомендации по дезинфекции и индивидуальной защиты работников общественного транспорта и учреждений общественного питания, которые сейчас продолжают работать. Их в четверг утвердит главный санврач.

Ляшко провел селекторное совещание с областными структурными подразделениями МВД и главными областными санитарными врачами, на котором обсуждались вопросы самоизоляции лиц, подписавших информированное согласие на нее. В частности, обсуждался вопрос установления за такими лицами медико-санитарного надзора и контроля соблюдения условий самоизоляции сотрудниками Национальной полиции.

Напомним: По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано всего 156 случаев инфицирования Covid-19, из них 5 летальных.

Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Минздрав


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