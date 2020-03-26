У Британії затриманий умисно кашляв на поліцейських і казав, що у нього COVID-19

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Четвер, 26 березня 2020, 16:23

У Північній Ірландії чоловік заявив, що у нього коронавірус, і кашляв на поліцейських, які прибули для його затримання за побутове насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Belfast Telegraph.

39-річному чоловікові пред'явлено звинувачення в нападі на побутовому грунті і двох епізодах замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Звинувачення в побутовому нападі стосується інциденту в будинку на півночі Белфаста в середу.

Поліція заявила, що чоловік заявляв про наявність у нього викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 і цілеспрямовано кашляв на двох поліцейськими. Згодом йому винесли звинувачення за двома пунктами замаху на вчинення тяжких тілесних ушкоджень.

Він постане перед судом у четвер.

Нагадаємо, в іспанській південно-західній провінції Кадіс затримали чоловіка, який навмисне кашляв в обличчя поліцейському, а потім напав на правоохоронців.

Теми: Велика Британія коронавірус


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