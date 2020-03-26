Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии задержанный умышленно кашлял на полицейских и говорил, что у него COVID-19

Четверг, 26 марта 2020, 15:23

В Северной Ирландии мужчина заявил, что у него коронавирус, и кашлял на полицейских, прибывших для его задержания за бытовое насилие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Belfast Telegraph.

39-летнему мужчине предъявлено обвинение в нападении на бытовой почве и двух эпизодах покушения на нанесение тяжких телесных повреждений.

Обвинения в бытовом нападении относится к инциденту в доме на севере Белфаста в среду.

Полиция заявила, что мужчина заявлял о наличии у него вызванной коронавирусом болезни COVID-19 и целенаправленно кашлял на двух полицейскими. Впоследствии ему вынесли обвинение по двум пунктам покушения на совершение тяжких телесных повреждений.

Он предстанет перед судом в четверг.

Напомним, в испанской юго-западной провинции Кадис задержали мужчину, который умышленно кашлял в лицо полицейскому, а затем напал на правоохранителей.

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Великобритания
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: