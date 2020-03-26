В Британии задержанный умышленно кашлял на полицейских и говорил, что у него COVID-19

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Четверг, 26 марта 2020, 16:23

В Северной Ирландии мужчина заявил, что у него коронавирус, и кашлял на полицейских, прибывших для его задержания за бытовое насилие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Belfast Telegraph.

39-летнему мужчине предъявлено обвинение в нападении на бытовой почве и двух эпизодах покушения на нанесение тяжких телесных повреждений.

Обвинения в бытовом нападении относится к инциденту в доме на севере Белфаста в среду.

Полиция заявила, что мужчина заявлял о наличии у него вызванной коронавирусом болезни COVID-19 и целенаправленно кашлял на двух полицейскими. Впоследствии ему вынесли обвинение по двум пунктам покушения на совершение тяжких телесных повреждений.

Он предстанет перед судом в четверг.

Напомним, в испанской юго-западной провинции Кадис задержали мужчину, который умышленно кашлял в лицо полицейскому, а затем напал на правоохранителей.

Темы: Великобритания коронавирус


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