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Свята Корона: собор у Німеччині дістав мощі, які рятують від епідемій

Четвер, 26 березня 2020, 16:10
Свята Корона: собор у Німеччині дістав мощі, які рятують від епідемій

Собор у німецькому Ахені виставить на загальний огляд мощі маловідомої святої Корони, покровительки опору епідеміям, після того, як пройде пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пандемія, яка охопила понад пів мільйона людей у світі, підвищила суспільний інтерес до християнської мучениці, імовірно вбитої римлянами близько 1800 років тому.

Собор планував ще до спалаху коронавірусу показати цього літа релікварій святої Корони в рамках виставки, присвяченої ювелірній майстерності. Поки неясно, коли люди зможуть побачити святиню через жорсткі обмеження на збори, введені для боротьби з поширенням вірусу.

Зараз співробітники собору готують раку із золота, бронзи і слонової кістки, недоступну для огляду і поклоніння протягом останніх 25 років, до того моменту, коли її можна буде представити громадянам.

"Ми дістали святиню трохи раніше, ніж планували, і тепер очікуємо більшого інтересу через вірус",-сказала прес-секретар ахенського собору Даніела Левенич.

Вважається, що Короні було всього близько 16 років, коли римляни вбили її, ймовірно, в Сирії, за те, що вона сповідувала християнську віру.

Мощі Корони, привезені в Ахен королем Оттоном III в 997 році, зберігалися в гробниці під плитою в соборі до того якбули поміщені в раку у вигляді храму, висота якої становить 93 сантиметри, і важить 98 кг.

У пресслужбі собору підкреслили, що Корона є покровителькою опору всім епідеміям, а не тільки коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що німецьке село через коронавірус скасувало містерію, засновану після епідемії бубонної чуми.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусНімеччинацеркварелігія
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