Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Святая Корона: собор в Германии достал мощи, спасающие от эпидемий

Четверг, 26 марта 2020, 16:10
Святая Корона: собор в Германии достал мощи, спасающие от эпидемий

Собор в немецком Ахене выставит на всеобщее обозрение мощи малоизвестной святой Короны, покровительницы сопротивлению эпидемий, после того как пройдет пандемия коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пандемия, охватившая более полумиллиона людей в мире, повысила общественный интерес к христианской мученице, вероятно, убитой римлянами около 1800 лет назад.

Собор планировал еще до вспышки коронавируса показать этим летом реликварий святой Короны в рамках выставки, посвященной ювелирному мастерству. Пока неясно, когда люди смогут увидеть святыню из-за строгих ограничений на собрания, введенных для борьбы с распространением вируса.

Сейчас сотрудники собора подготавливают раку из золота, бронзы и слоновой кости, недоступную для обозрения и поклонения в течение последних 25 лет, к тому моменту, когда ее можно будет представить гражданам.

"Мы достали святыню чуть раньше, чем планировали, и теперь ожидаем большего интереса из-за вируса", - сказала пресс-секретарь Ахенского собора Даниэла Левенич.

Считается, что Короне было всего около 16 лет, когда римляне убили ее, вероятно, в Сирии, за то, что она исповедовала христианскую веру.

Мощи Короны, привезенные в Ахен королем Оттоном III в 997 году, хранились в гробнице под плитой в соборе до того, как были помещены в раку в виде храма, высота которой составляет 93 сантиметра, и весит 98 кг.

В пресс-службе собора подчеркнули, что Корона является покровительницей сопротивления всем эпидемиям, а не только коронавируса.

Ранее сообщалось, что немецкое село в связи с коронавирусом отменило мистерию, проводившуюся со времен эпидемии бубонной чумы.

Темы: Covid-2019коронавирусГерманияцерковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Covid-2019
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: