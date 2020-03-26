В ООН представили план подолання коронавірусу в Україні на $165 млн

Для реалізації Плану гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні від ООН необхідно 165 мільйонів доларів.

Джерело: Представництво ООН в Україні.

Дослівно у повідомленні: "Поки уряд України мобілізує власні ресурси, у представленому сьогодні Плані гуманітарного реагування 2020 року з подолання COVID-19 в Україні зазначено необхідність залучити 165 мільйонів доларів США на підтримку реагування протягом наступних дев’яти місяців".

Деталі: В ООН стурбовані, що під час наступного етапу кризи можуть постраждати найбільш уразливі діти та родини в Україні, зокрема переселенці, малозабезпечені, сім’ї, які проживають у районах з обмеженим доступом до медичних та соціальних послуг

Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані представила "План гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні"

У плані представлені заходи реагування установ ООН, гуманітарних організацій на місцях, медичних закладів та постачальників медичних послуг для мінімізації можливих гуманітарних наслідків поширення вірусної інфекції, яка, за оцінками, становить загрозу для майже 21 мільйона людей в Україні.

У плані враховуються як наслідки епідемії для здоров’я населення, так і її значний опосередкований вплив на добробут людей і громад, який стосується не лише розповсюдження захворювання, але й охоплює різні сфери життя: від освіти, засобів до існування, психічного здоров’я людей до можливості реалізації основних прав людини.

Очільниця Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Еліс Арманні Секуі зазначила, що хоча уряд України швидко запровадив низку рішучих заходів для запобігання розповсюдженню вірусної інфекції, росте занепокоєність, що схід України, виснажений протягом шести років збройного конфлікту, з послабленою системою охорони здоров'я та значною часткою літніх людей, може стикнутися з особливими складнощами щодо подолання спалаху COVID-19.

Особливе занепокоєння викликають люди похилого віку, які проживають в ізольованих населених пунктах, поряд із "лінією розмежування", які опинилися відрізаними від медичних послуг через небезпеку, замінування території та поганий стан доріг.