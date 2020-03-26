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В ООН представили план преодоления коронавируса в Украине на $ 165 млн

Четверг, 26 марта 2020, 16:32
В ООН представили план преодоления коронавируса в Украине на $ 165 млн

Для реализации Плана гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине от ООН необходимо 165 млн долларов.

Источник: Представительство ООН в Украине.

Дословно в сообщении: "Пока правительство Украины мобилизует собственные ресурсы, в представленном сегодня Плане гуманитарного реагирования 2020 года по преодолению COVID-19 в Украине отмечена необходимость привлечь 165 млн долларов США на поддержку реагирования в течение следующих девяти месяцев".

Детали: В ООН обеспокоены, что во время следующего этапа кризиса могут пострадать наиболее уязвимые дети и семьи в Украине, в частности переселенцы, малообеспеченные, семьи, проживающих в районах с ограниченным доступом к медицинским и социальным услугам

Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине"

В плане представлены меры реагирования учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг для минимизации возможных гуманитарных последствий распространения вирусной инфекции, которая, по оценкам, составляет угрозу для почти 21 миллиона людей в Украине.

В плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее значительное опосредованное влияние на благосостояние людей и общин, которое касается не только распространения заболевания, но и охватывает различные сферы жизни: от образования, средств к существованию, психического здоровья людей до возможности реализации основных прав человека.

Руководительница Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Элис Арманни Секу отметила, что хотя правительство Украины быстро ввело ряд решительных мер для предотвращения распространения вирусной инфекции, растет озабоченность, что восток Украины, истощенный в течение шести лет вооруженного конфликта, с ослабленной системой здравоохранения и значительной долей пожилых людей, может столкнуться с особыми сложностями по преодолению вспышки COVID-19.

Особое беспокойство вызывают пожилые люди, проживающие в изолированных населенных пунктах, рядом с "линией разграничения", которые оказались отрезанными от медицинских услуг из-за опасности, заминирования территории и плохого состояние дорог.

Темы: ООНкоронавирусДонбассОРДЛО
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