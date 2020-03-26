Карантин: уряд змінив правила перевезень у громадському транспорті

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Четвер, 26 березня 2020, 18:30

Кабінет міністрів ввів обмеження, згідно з якими на час карантину громадський транспорт повинен наповнюватися максимум наполовину.

Джерело: постанова уряду №239 від 25 березня, текст якої опубліковано на "Урядовому порталі"

Деталі: Згідно з документом, у маршрутках, автобусах, трамваях і тролейбусах, які курсують в межах населених пунктів і між ними, може одночасно перевозитись така кількість пасажирів, яка не перевищує половину сидячих місць транспортного засобу.

При цьому усі пасажири і водії зобов’язані мати на собі засоби індивідуального захисту.

Також постановою встановлено, що ці обмеження діятимуть до 24 квітня.

Як пояснили Українській правді у комунікаційному штабі Кабміну, раніше перевозки у громадському транспорті обмежувалися 10-ма пасажирами.

Євген Кізілов, УП
Теми: транспорт Кабінет міністрів карантин коронавірус


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