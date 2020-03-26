Карантин: уряд змінив правила перевезень у громадському транспорті

Кабінет міністрів ввів обмеження, згідно з якими на час карантину міський громадський транспорт повинен наповнюватися максимум наполовину.

Джерело: постанова уряду №239 від 25 березня, текст якої опубліковано на "Урядовому порталі"

Деталі: Згідно з документом, у маршрутках, автобусах, трамваях і тролейбусах, які курсують в межах населених пунктів, може одночасно перевозитись така кількість пасажирів, яка не перевищує половину сидячих місць транспортного засобу.

При цьому усі пасажири зобов’язані мати на собі засоби індивідуального захисту.

Крім того, уряд дозволив автоперевезення у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні для службових та орендованих автобусів підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з поліцією.

Також постановою встановлено, що ці обмеження діятимуть до 24 квітня.

Як пояснили Українській правді у комунікаційному штабі Кабміну, раніше перевозки у громадському транспорті обмежувалися 10-ма пасажирами.