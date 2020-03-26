Карантин: Кабмин изменил правила перевозки в общественном транспорте

Кабинет министров ввел ограничение, согласно которому на время карантина общественный транспорт должен наполняться максимум наполовину.

Источник: постановление правительства №239 от 25 марта, текст которого опубликован на "Правительственном портале"

Детали: Согласно документу, в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах, курсирующих в пределах населенных пунктов и между ними, может одновременно перевозиться такое количество пассажиров, которое не превышает половину сидячих мест транспортного средства.

При этом все пассажиры и водители обязаны иметь на себе средства индивидуальной защиты.

Также постановлением установлено, что эти ограничения будут действовать до 24 апреля.

Как объяснили Украинской правде в коммуникационном штабе Кабмина, ранее перевозки в общественном транспорте ограничивались 10-ю пассажирами.