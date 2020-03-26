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Карантин: Кабмин изменил правила перевозки в общественном транспорте

Четверг, 26 марта 2020, 17:30
Карантин: Кабмин изменил правила перевозки в общественном транспорте

Кабинет министров ввел ограничение, согласно которому на время карантина городской общественный транспорт должен наполняться максимум наполовину.

Источник: постановление правительства №239 от 25 марта, текст которого опубликован на "Правительственном портале"

Детали: Согласно документу, в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах, курсирующих в пределах населенных пунктов, может одновременно перевозиться такое количество пассажиров, которое не превышает половину сидячих мест транспортного средства.

При этом все пассажиры обязаны иметь на себе средства индивидуальной защиты.

Кроме того, правительство разрешило перевозки в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении для служебных и арендованных автобусов предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованным с полицией.

Также постановлением установлено, что эти ограничения будут действовать до 24 апреля.

Как объяснили Украинской правде в коммуникационном штабе Кабмина, ранее перевозки в общественном транспорте ограничивались 10-ю пассажирами.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: транспортКабинет министровкарантинкоронавирус
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